Victòria i ensurt

Canvi d’escenari, però no de guió. El pas de les dunes del Perú a l’altiplà bolivià (prop dels 4.000 metres d’altitud i amb pluja) va oferir un nou paisatge als supervivents del Dakar ahir, l’endemà de la jornada de descans a La Paz, però la fesomia esportiva de la prova va mantenir la tònica dels dies previs.

En motos, Joan Barreda (Honda) va sumar la tercera victòria parcial en set etapes –segona en les tres últimes– i ja és tercer en una general en què els vuit primers es mantenen en un marge de tot just vint minuts. La creu per al de Castelló va ser una caiguda que podria comprometre el seu exercici els pròxims dies. Els millors catalans van tornar a ser Gerard Farrés i Dani Oliveras (Himoinsa), dotzè i catorzè, respectivament.

En canvi, en cotxes es va tornar a viure el calvari d’un dels favorits, Stéphane Peterhansel (Peugeot). Fins arribar a La Paz, problemes de més o menys abast havien apartat de la lluita pilots com ara Al-Attiyah (Toyota), Roma (Mini), Hirvonen (Mini bugui), Despres (Peugeot) i Loeb (Peugeot), i havien deixat Monsieur Dakar sol com un mussol al capdavant de la general, amb l’única oposició del seu company Carlos Sainz –a gairebé mitja hora–. Però ahir va ser el torn del francès de tastar la duresa extrema del 40è Dakar. Va encapçalar el pas pels primers punts de control, però va fer malbé la suspensió del 3008 DKR Maxi en el quilòmetre 129 de l’especial (de 425 km) i va haver d’esperar Despres –ensorrat en la general des que va arrencar una roda en la quarta etapa– perquè l’ajudés. En total va estar més de cent minuts aturat abans de poder reprendre la marxa.

Per acabar-ho d’adobar, la d’ahir no només era l’especial més llarga fins llavors, sinó la primera part de l’etapa marató –l’única per als cotxes; les motos en faran una altra dimecres i dijous–, és a dir, sense assistència en arribar al campament d’Uyuni. En un terreny de pistes més del seu gust, Carlos Sainz va vèncer –segon triomf parcial seguit per a ell– i va heretar el primer lloc amb més d’una hora d’avantatge respecte a Al-Attiyah, amb el primer dels Toyota. Però totes les possibilitats de Peugeot depenen que el madrileny i el seu copilot català, Lucas Cruz, es deslliurin de més ensurts en la setmana que encara falta abans d’arribar a Córdoba, per bé que Peterhansel encara es manté tercer.

Si bé Sainz haurà de ser conservador, Barreda haurà d’evitar una altra caiguda com la d’ahir (km 300), en què es va fer mal en un genoll. Capcot, el d’Honda va sortir dels serveis mèdics amb la intenció de seguir en cursa, però conscient que ho haurà de fer amb el genoll tocat. Per si no fos prou, Barreda es va assabentar a Uyuni de l’abandonament del seu motxiller, Michael Metge.

Farrés segueix sent el millor català en la general, novè, mentre que Oliveras va saltar de dinovè lloc al quinzè, superant Joan Pedrero i Laia Sanz.