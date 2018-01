Cinc dies per a la fiabilitat absoluta

Carlos Sainz ha estat sancionat amb 10 minuts de penalització per no haver-se aturat a socórrer dissabte el pilot holandès de quads Kees Koolen després d’haver-hi topat. El fundador de Booking.com –que disputa el seu desè Dakar i és l’únic que l’ha acabat en moto, quad, cotxe i camió– va acusar els Peugeot de Sainz i Peterhansel d’haver-lo envestit (no sabia quin dels dos era pel fang que els cobria) i no haver-se aturat. Sainz va explicar que havia accionat l’avisador de l’avançament i Koolen s’havia apartat, però que havia perdut el control en el fang i s’havia creuat en el seu camí. Assegura que el va poder esquivar, però els comissaris (per 3 vots a 2) van decidir sancionar-lo.