Farrés, a un pam del podi

Sacsejada brutal en la general de motos. Gerard Farrés (KTM) es va acostar a només sis minuts del podi gràcies a l’errada de navegació de sis pilots que obrien la ruta. El pilot de Manresa va aconseguir, amb el tercer lloc, el seu millor resultat parcial de l’edició i va avançar de la novena a la quarta posició de la general. Una caiguda d’Adrien van Beveren (Tamaha) va permetre un nou canvi en el lideratge de la prova, que ara domina Matthias Walkner (KTM).

Va passar de tot, en la desena etapa, que va estar marcada per la forta calor i les dificultats de navegació. D’entrada, que sis dels vuit primers classificats –Kevin Benavides (Honda), Toby Price (KTM), Joan Barreda (Honda), Antoine Meo (KTM), Stefan Svitko (KTM) i Ricky Brabec (Honda)– es van desviar de la ruta. Una errada que van pagar molt cara i que, òbviament, van saber aprofitar una corrua de corredors, com ara Walkner, l’únic dels primers classificats que va treure profit de l’etapa. L’austríac es va posar líder –havia estat segon en la cinquena etapa– en aconseguir la segona victòria parcial de totes les seves participacions. Walkner es va beneficiar de la badada dels seus rivals, però també de l’accident de Van Beveren, que tenia mig Dakar a la butxaca. El pilot francès va tenir una caiguda poc abans del final de l’especial i es va fer una fractura a la clavícula dreta. Malgrat que va intentar continuar, finalment es va retirar i va ser evacuat en helicòpter. Barreda, malgrat que va ser un dels pilots que va fallar, va salvar els mobles i es va posar segon, per bé que va arribar a la meta ben baldat a causa d’una caiguda.

De l’escabetxada, els pilots catalans en van treure molt profit. A part de Farrés, quatre pilots més del país van acabar entre els deu primers. El debutant Oriol Mena va aconseguir el seu millor resultat amb el quart lloc i avança al catorzè de la general. Dani Oliveras (KTM), Armand Monleón (KTM) i Joan Pedrero (Sherco) van tancar els deu primers llocs, mentre que Laia Sanz (KTM) va acabar onzena malgrat una caiguda sense conseqüències físiques en la qual va trencar els instruments de navegació.

Abans del tancament de l’edició encara no s’havien resolt els recursos presentats pels equips oficials d’Honda i KTM, que es van queixar que el punt de pas del quilòmetre 347 estava mal senyalitzat en el llibre de ruta, per bé que Gerard Farrés no va tenir problemes per trobar-lo.

En cotxes, Stéphane Peterhansel (Peugeot) va aconseguir la segona victòria consecutiva i va substituir Nasser Al-Attiyah (Toyota), que ahir va ser desè i va perdre mitja hora, com a segon classificat de la general. El pilot francès va treure 13 minuts a Carlos Sainz, però continua molt lluny del madrileny en la general (a 50:35). L’etapa d’avui, de 280 km cronometrats, tornarà a ser de navegació complicada.