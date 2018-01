Igualtat de tracte

La igualtat mai havia estat tan gran en el mundial de ral·lis. L’any passat, en l’estrena del reglament WRC Plus –cotxes més amples, potents i vistosos–, les quatre marques participants es van repartir els triomfs en les tretze cites puntuables. M-Sport Ford se’n va endur cinc; Hyundai, quatre, i Toyota –tornava al WRC després de 17 anys absent– i Citroën, dues cadascuna. Potser la sorpresa va ser que l’equip menys oficial del grup, M-Sport, conquerís els dos títols. Sébastien Ogier va treure suc de la regularitat per coronar-se per cinquè cop seguit amb només dues victòries; i la velocitat d’Ott Tänak –també vencedor de dos ral·lis– va permetre a l’equip de Malcolm Wilson batre la resta de marques.

La tònica es manté aquest curs, que arrenca aquest vespre a Montecarlo amb dos trams nocturns; el primer, el cèlebre Sisteron (en sentit contrari a l’habitual). En tot cas, la competitivitat s’anuncia encara més aferrissada, fins al punt que el pronòstic de la 86a edició del ral·li més antic del món és gairebé una loteria.

Si més no, una de les certeses és que M-Sport tindrà més mitjans. Ford no podia fer els ulls grossos davant del rendiment del nou Fiesta dissenyat a Cúmbria, i torna a oferir a Wilson el suport –tècnic i econòmic– que li va retirar al final del 2012. Era el requisit sine qua non que exigia Ogier per renovar, conscient que el saldo d’un segon any en inferioritat de condicions difícilment tornaria a ser positiu.

Tanmateix, Wilson conserva una estrella però ha perdut l’altra, Tänak, fitxat per Toyota. Això l’ha dut a ascendir Elfyn Evans al segon cotxe i apostar per la jove promesa Teemu Suninen. El finlandès farà vuit ral·lis, per bé que a Montecarlo el tercer Fiesta el pilotarà l’especialista Bryan Bouffier.

M-Sport notarà la marxa de Tänak en la lluita pel títol de marques, apartat en què la favorita torna a ser Hyundai. Thierry Neuville i Andreas Mikkelsen faran tots els ral·lis, mentre que Dani Sordo –present a Montecarlo– i Hayden Paddon compartiran el tercer cotxe (set ral·lis per a cadascun, amb quatre i20 a Portugal). La marca coreana aspira a conquerir el títol que va deixar escapar el 2017. Neuville va vèncer quatre ral·lis, però diversos incidents el van descavalcar.

La gran incògnita és el rendiment de Toyota després d’un primer any força positiu. L’equip japonès s’ha reforçat amb Tänak i manté Jari-Matti Latvala i Esapekka Lappi, tots dos guanyadors amb el Yaris. Si el cotxe és prou fiable, lluitaran pel títol.

L’equip més fluix a priori és Citroën, només amb Kris Meeke i Craig Breen a Montecarlo (a Suècia arribarà Mads Ostberg). Però la marca francesa té un as sota la màniga: la reaparició de Sébastien Loeb, que correrà a Mèxic, Còrsega i Catalunya, enmig del seu programa al mundial de ral·licròs amb Peugeot. Llàstima que, menys d’una setmana després del final del Dakar, el nou cops campió no es pogués plantejar córrer aquest Montecarlo. Hauria fet saltar la banca.