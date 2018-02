Imparable i implacable Bou

“Amb tota la gent de Piera aquí, no puc fallar”, va dir Toni Bou després de classificar-se per a la final del 41è Trial Indoor Solo Moto de Barcelona, davant de 9.600 espectadors entregats, pierencs i no pierencs. I el pluricampió de Montesa no ho va fer. Adam Raga va ser l’altre finalista, però el de TRRS va ensorrar les seves possibilitats amb un fiasco en la tercera de les sis zones. Bou, imparable i implacable, va superar els obstacles amb tres zeros i tres uns, i abans de l’última zona –que s’enfilava per les tribunes i oferia una trepidant comunió entre els pilots i el públic– ja era el vencedor. Jeroni Fajardo (Gas Gas) va ser el pilot no finalista amb millor puntuació en la segona volta, la qual cosa li va garantir el tercer graó d’un podi tot català. De fet, el mateix que en l’edició anterior del trial del Palau Sant Jordi.

Però els reis del pavelló olímpic són Bou i Raga, primer i segon –per aquest ordre– a Barcelona els últims sis anys. El tarragoní va rendir a un gran nivell i va acabar la primera volta classificatòria amb menys punts que Bou (5 a 6), però a partir d’aquí el vigent campió va imposar la seva llei. Els dos caps de cartell es van imposar en els seus grups respectius en la segona volta: Bou, amb 7 punts; Raga, amb 12. En la final, el de Piera va reblar el clau i va signar una targeta immaculada que el col·loca a tocar del dotzè títol seguit sota sostre.

Els altres pilots catalans no van passar el primer tall. Arnau Farré (Vertigo) es va lesionar i Miquel Gelabert (Sherco) va igualar els 16 punts de Bincaz, però va caure en el desempat per temps.