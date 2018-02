Som els primers a veure-ho

Si alguna cosa caracteritza la F-1 és que cada any tot comença de cap i de nou. Els equips dissenyen bòlids nous, arriben cares noves per pilotar-los, el reglament –encara que aquest any no hi hagi canvis de gran abast– evoluciona... I, des que el 2010 es van començar a limitar dràsticament els assajos privats, el Circuit de Barcelona-Catalunya ha estat l’escenari predilecte de la categoria reina de l’automobilisme per fer-hi les proves de pretemporada, amb l’excepció –que confirma la regla– del 2014, quan els equips van preferir anar a Bahrain... i l’any següent van tornar amb la cua entre cames a Montmeló.

D’un parell d’anys ençà, amb la pretemporada limitada a dues tongades de quatre dies, les proves es fan totes al circuit vallesà. Els equips el coneixen bé i saben que no enganya –el cotxe que va bé aquí és que ha nascut sa–, la logística és d’allò més adient –en un salt, qualsevol equip hi pot fer arribar una peça nova– i el temps acostuma a ser estable, tot i que aquesta primera setmana, a partir d’avui i fins al dijous dia 1 de març, s’hi preveuen pluges i temperatures baixes. La segona tongada començarà el dimarts dia 6 i s’allargarà fins al divendres dia 9, i la primera cursa serà l’últim diumenge de març, a Austràlia.

Nou asfalt

Tanmateix, almenys durant els primers dies, els equips de F-1 hauran de renovar la seva coneixença del circuit català. No debades, durant el mes de gener es va procedir a un reasfaltatge íntegre del traçat, per primer cop d’ençà de l’any 2005. L’actuació estava prevista per al 2019, però els directius del Circuit la van avançar un any per atendre les exigències de la FIM i el mundial de MotoGP, juntament amb l’ampliació de l’escapatòria del revolt 13. Les obres es van dur a terme amb el consens de la FIA i la F-1, i l’1 de febrer passat els responsables de seguretat de la FIM i la FIA, Franco Uncini i Charlie Whiting, respectivament, van donar el vistiplau als treballs realitzats. Es preveu que el nou asfalt mostri un elevat índex d’evolució durant els primers dies, a mesura que el nou ferm s’estabilitzi i els greixos lliscants superficials desapareguin. Tot i que ja hi han rodat cotxes de competició, el seu efecte netejador no és ni de bon tros tan potent com els dels monoplaces de F-1. Alguns equips, però, ja n’han fet un primer tastet: la setmana passada, Sauber, Haas, Renault i, ahir, Ferrari van fer a Montmeló el primer assaig preliminar dels cotxes, limitat a 100 quilòmetres i amb rodes específiques. D’altra banda, una altra conseqüència del reasfaltatge és que presumiblement el traçat serà més ràpid que abans. Encara que s’ha buscat mantenir el nivell d’abrasivitat anterior, un ferm nou sempre serà més llis i, per tant, hauria de ser més ràpid que el vell. Així doncs, perilla el rècord absolut oficiós del Circuit, 1:18.339, establert per Felipe Massa (Ferrari) el 14 d’abril del 2008, amb l’anterior asfalt ben madur i abans que l’any següent un canvi de reglament alentís els cotxes. En la pretemporada del 2017, Kimi Räikkönen, també amb Ferrari, ja va acaronar el rècord quan va girar en 1.18.634.

Adeu a l’aleta dorsal