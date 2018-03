Un gran premi en petit

Ferrari va celebrar ahir el seu Gran Premi de Catalunya particular, una cursa en què tenien garantida la posició preferent i la victòria, només comptant que la mecànica de l’SF71H no fes figa. En la penúltima jornada de la pretemporada al Circuit de Barcelona-Catalunya, Sebastian Vettel va dedicar el matí a simular un entrenament cronometrat i a la tarda va dur a terme una reeixida simulació de cursa. De passada, amb un temps d’1:17.182 l’alemany va fer miques el flamant rècord establert dimecres per Daniel Ricciardo, que tan sols va sobreviure 24 hores.

Rodes toves a dojo