Ni fet d’encàrrec

La primera ràfega de foc real va confirmar que el curs 2018 de MotoGP amenaça de ser el més vibrant dels últims anys. És cert que Ducati va fer valer els cavalls italians i Dovizioso i Petrucci es van enlairar fins al capdavant en la primera jornada del GP de Qatar, separats de tot just sis mil·lèsimes, però un gran Àlex Rins (Suzuki) va superar la tercera Desmosedici de Lorenzo, i el mallorquí encapçalava un grup de set pilots encabits en vuit centèsimes.

Encara més, a 0.01 del 99 hi havia l’altra Suzuki de Ianonne, i a 0.02, les Honda de Marc Márquez, Dani Pedrosa i Carl Crutchlow, i la Yamaha de Rossi, a tot just tres mil·lèsimes del vigent campió –“tanta igualtat no l’havia vist mai”, va dir l’italià.

Zarco (Yamaha) tancava aquest grup, encara en l’1:54. Rere seu, Maverick Viñales va caure del top ten amb la segona M1 de fàbrica i, ara com ara, seria el primer que avui hauria de passar per la Q1 per guanyar-se el lloc en la Q2.

Aquests temps van arribar en la segona sessió, l’única del cap de setmana que es feia de nit. En el peculiar horari de Qatar, demà la cursa de Moto3 serà de dia; la de Moto2, mentre es fa fosc, i la de MotoGP, de nit. Això va fer que les sessions del migdia fossin poc representatives, amb l’asfalt del desert vorejant els 50 graus, el doble que al vespre.

Si el resultat global de les Ducati no va sorprendre, el tercer lloc de Rins era per emmarcar, encara més veient que la GSX-RR cedia gairebé 10 km/h de punta a la Ducati. La sorpresa negativa va ser el fluix rendiment de les Yamaha. Viñales haurà de vigilar de prop Aleix Espargaró (Aprilia) i Tito Rabat (Avintia Ducati) per entrar en la Q2. Pel que fa a Pol Espargaró, el de KTM va caure en la primera sessió, mentre que Márquez va controlar de manera magistral un cavallet de la RC213V sortint del tercer revolt, sobre el piano.

Amb bon peu