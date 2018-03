Amb un pam de nas

Un any després de deixar tothom bocabadat en el seu debut a Moto GP, Johann Zarco va refermar ahir per què és un dels homes del moment en la categoria gran del mundial de velocitat. Si el 2017 va encapçalar les seves sis primeres voltes a Moto GP, abans de caure, en l’entrenament cronometrat del GP de Qatar del 2018 va signar contra pronòstic la primera posició preferent del curs, avantatjant de poc més de dues dècimes el vigent campió, Marc Márquez (Honda), i la millor Ducati, de Danilo Petrucci. L’any passat ja s’havia endut dues poles al manillar de la Yamaha M1 de l’equip satèl·lit Tech 3, però la d’ahir va ser la primera que aconseguia sobre l’asfalt sec.

Per si no fos prou, en la Q2 Zarco es va haver de refer d’una caiguda just abans, en el quart entrenament lliure, on Pol Espargaró (KTM) també va anar per terra. Aliè a l’entrebanc, el pilot de Canes va batre el rècord de la pole del circuit, establert per Jorge Lorenzo –novè ahir– el 2008 (1:53.927, també amb Yamaha).

‘Pole’ d’Àlex Márquez