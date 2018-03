Bou suma el dotzè títol mundial sota sostre

Toni Bou (Montesa) ha aconseguit aquesta nit el seu dotzè títol mundial de trial en pista coberta. El pilot de Piera s’ha proclamat campió abans de començar el trial indoor de París, la sisena prova del curs. El promotor del campionat no ha trobat un substitut per a la prova anul·lada a Sevilla al principi de març, de manera que la cursa parisenca ha passat a ser la penúltima del curs, en comptes de l’antepenúltima.

Amb 31 punts d’avantatge respecte d’Adam Raga (TRRS), això ha fet que la puntuació de Bou passés a ser insuperable, atès que només en quedaven 40 en joc (a les proves de París i Budapest, l’ultima cita) i els pilots havien de descartar el pitjor resultat.

El dotzè títol seguit de Bou –imbatible des del 2007, tant sota sostre com a l’aire lliure, on acumula onze corones més– arriba a les acaballes d’una campanya impecable en pista coberta, amb cinc victòries seguides –l’última al Palau Sant Jordi de Barcelona, fa un mes i mig– abans de París. Fa un mes, el pierenc es va lesionar durant una exhibició a Le Mans, i no havia tornat a pujar a la Montesa fins dijous passat, just abans de viatjar a París. Volia competir, tot i que al capdavall no li ha fet falta.