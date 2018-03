Bou fa encara més gran la seva llegenda a París

“A París puc guanyar el títol i ho vull fer competint.” Dit i fet, Toni Bou va fer mans i mànigues per ser a la capital parisenca acabat de sortir d’un mes de baixa per lesió, però al capdavall no li hauria fet falta competir per coronar-se campió del món de trial en pista coberta per dotzè cop seguit. L’aparent contradicció s’explica per l’anunci just abans de començar el trial indoor de París que la prova al palau de Bercy seria la penúltima cita del curs en comptes de l’antepenúltima, amb la qual cosa la puntuació del de Montesa ja era inabastable per al segon classificat, Adam Raga (TRRS). Per acabar-ho d’adobar, el d’Ulldecona es va veure superat en la final pel basc Jaime Busto, que va aconseguir la seva primera victòria indoor al manillar de la gironina Gas Gas.

Bou havia presentat la millor targeta al final de la primera volta (3 punts), però en la segona va afluixar les regnes i no va entrar en la final. Tant li feia. La feina ja estava feta, i a més les circumstàncies havien embolcallat un títol que ja era un mer tràmit amb l’aurèola d’heroïcitat que traspuen els grans campions. El de Montesa reapareixia a París després d’un mes sense tocar la moto, arran d’una lesió en una exhibició a Le Mans. S’havia trencat les apòfisi de tres vèrtebres lumbars, i no va tornar a pujar a la Cota fins dijous passat. Entremig s’hauria d’haver disputat la prova de Sevilla, però es va cancel·lar i això li va garantir matemàticament el títol ahir. “En la primera volta no notava gaire dolor, però en l’aturada abans de la segona no m’he volgut infiltrar i he vist que ja no era competitiu”, va explicar.

En la primera volta, el segon rere Bou havia estat Miquel Gelabert (Sherco), però el gironí no va mantenir el to en la segona. L’altre català en acció, Jeroni Fajardo (Gas Gas), va caure en la primera volta en el desempat per temps amb el pilot local Bincaz.