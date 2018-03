“Era important guanyar”

La victòria en el GP de Qatar va ser balsàmica per a Andrea Dovizioso. “Era molt important guanyar aquí, després de tres anys fent segon. Encara que hàgim arribat emparellats, hem guanyat perquè érem ràpids”, va dir el subcampió del món, abans de dedicar el triomf al seu equip. “La victòria ha estat el premi al treball dur de Ducati durant l’hivern. L’any passat ens faltava competitivitat en certes condicions, en certes curses, però avui [ahir per al lector] he pogut controlar la cursa després d’una sortida dolenta, i això no és fàcil veient el nivell que hi ha.”

La confiança de Dovi era tal que haver sortit malament no el va trasbalsar gaire. “Hem de treballar en les sortides; ja fa dos anys que no surto gaire bé. Però no m’he preocupat i he seguit la meva estratègia de cuidar les cobertes per a les voltes finals”, va explicar. Unes últimes voltes en què el rival va tornar a ser Marc Márquez. “Com sempre passa amb el Marc, l’última volta ha estat... difícil! No esperàvem acabar la cursa contra ell. Márquez ha hagut de fer coses irreals per estar amb mi al final, però a la recta he pogut usar la potència de la meva moto”, va reconèixer.

La victòria de Dovizioso l’ha refermat com un dels grans candidats al títol, però encara és aviat “per entendre bé on som”. “Quan has de lluitar amb pilots que no es rendeixen, tot pot marcar la diferència”, va concloure.