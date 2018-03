Un tastet clàssic

Era una batalla perduda, però Marc Márquez no podia marxar de Qatar sense intentar-ho. Fidel al seu estil, l’Honda del 93 es va tirar a l’interior de la Ducati d’Andrea Dovizioso en l’últim revolt de la primera carrera del curs de MotoGP per buscar una victòria impossible, perquè tanmateix sabia que l’italià tindria set-cents metres de recta per treure suc del rebuf i esprémer de gust els 350 km/h de punta de la Desmosedici. El cerverí va anar llarg, però encara va aconseguir enfilar la recta en paral·lel amb Dovi, separats de només 27 mil·lèsimes –a favor de la moto vermella– sobre la línia de meta. Després de tres anys fent segon a Qatar, Andrea va guanyar, per fi, la seva novena victòria en MotoGP i la 40a de Ducati.

Compàs d’espera

També va ser la tercera lluita cara a cara entre el campió –Márquez– i el subcampió –Dovizioso– del 2017, i el tercer cop que en sortia vencedor l’italià, després de les curses del Red Bull Ring i Motegi de l’any passat. El tetracampió del MotoGP hi va treure importància –tots tres eren circuits d’aquells que tenia marcats “en vermell”, per ser més adients a la Ducati–, però el més rellevant és que obrir el curs amb un altre enfrontament fins a l’últim sospir entre els caps de files de Ducati i Honda anticipa el duel que tothom espera que protagonitzin al llarg del curs. Mentre el duel final s’anava covant, la cursa es va plantejar com una lluita en un grup de fins a deu pilots, encapçalat per l’autor de la posició preferent, Johann Zarco (Yamaha). Márquez ja es va col·locar segon de bon començament, però Dovizioso, cinquè a la graella, no va arrencar gaire bé i va caure al vuitè lloc. Els dos tenors, però, de seguida van avisar de les seves intencions. El Tro de Cervera va atacar Zarco al final del primer gir i el francès s’hi va tornar tot seguit per recuperar el primer lloc, mentre que Dovi ja era l’home més ràpid en pista i començava a recuperar llocs, col·locant-se sisè en la quarta volta després de superar Dani Pedrosa (Honda). En la setena de les 22 voltes, la Ducati número 4 ja s’havia enfilat fins al quart lloc, rere Zarco, Valentino Rossi (Yamaha) i Marc. El grup encara es mantenia compacte, però Rossi i Márquez tenien clar que tot plegat era un compàs d’espera abans que l’italià decidís cargolar el puny de gust. Seguint fil per randa la seva estratègia, Dovi cuidava les rodes –mitjà al davant i tou al darrere per a tothom, tret de Petrucci (tou al davant) i les Honda oficials (dur al davant)–, sense prendre riscos. De fet, en aquest moment el més ràpid a la pista era Maverick Viñales (Yamaha), que s’estava enganxant al grup després de les caigudes d’Àlex Rins (Suzuki) i Jorge Lorenzo (Ducati) en el tretzè gir.

Canvi de ritme