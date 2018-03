Fangio trontolla

Lewis Hamilton i Sebastian Vettel són els grans favorits del nou curs de la fórmula 1, que, com ja és tradició, arrenca aquest cap de setmana amb el GP d’Austràlia, a Melbourne (els últims vint anys, només dos cops Bahrain li ha arrabassat el privilegi). Si es compleix el pronòstic de la vigília, quan el curs acabi a Abu Dhabi al final de novembre –cosa que també comença a ser un costum– un dels dos pilots haurà assolit una fita històrica: igualar els cinc títols mundials conquerits pel llegendari Juan Manuel Fangio als anys cinquanta.

Durant anys i panys el palmarès del pilot argentí va ser un sostre inabastable, fins que Michael Schumacher el va franquejar durant els primers anys del nou segle i va deixar-lo en set corones. Això encara és lluny de l’abast dels caps de files de Mercedes i Ferrari, però la marca de Fangio ja trontolla davant l’empenta del campió i el subcampió del 2017, volant arran de terra dins la cabina –ara rematada pel polèmic halo– de la fletxa de plata i la bala vermella.

Però l’equip alemany va saber sobreviure al terratrèmol del nou reglament davant la puixança de Ferrari, que va encertar la tecla amb la seva interpretació de les noves normes i no va deixar respirar els de Toto Wolff fins a la tornada de l’aturada estiuenca. El balanç de la minigira asiàtica –un malaurat incident en la sortida de Singapur i una dramàtica crisi de fiabilitat a Sepang i Suzuka– va tallar en sec el repicar de campanes a Maranello. Hi haurà una segona oportunitat perquè tornin a tocar? Vet aquí el gran interrogant del curs.

Tanmateix, abans de comprovar si el desafiament de la marca de begudes es concreta, les 21 curses del 69è mundial de fórmula 1 –ara sí– han d’oferir sobretot la revenja de l’any passat. I en aquest duel entre Mercedes i Ferrari la balança encara penja del costat de Brackley. No debades, l’equip de l’estrella de tres puntes va sortir vencedor d’un curs 2017 marcat per un canvi dràstic de reglament en l’àmbit del xassís i l’aerodinàmica, amb la introducció dels cotxes amples, amb rodes grosses i alerons i difusor més potents. Històricament, aquestes novetats tècniques han determinat els cicles de domini en la F-1. Sense anar gaire lluny, l’anterior ratxa de Vettel i Red Bull es va trencar de sobte el 2014, amb l’arribada de les mecàniques híbrides.

Si no és que un tercer equip s’afegeix a la festa, fent realitat els somnis del promotor del que temps enrere es coneixia com a campionat del món de conductors –el 1981 conductors va caure i el mundial va esdevenir de fórmula 1 –. El candidat més ferm és Red Bull, amb una parella de pilots, Daniel Ricciardo –pendent de renovar– i Max Verstappen –lligat fins al 2020–, que és l’enveja del pàdoc.

Precisament la fiabilitat serà un bé encara més preuat aquest any. El 2017 cada pilot va disposar de quatre grups propulsors –cadascun format per un motor de combustió interna (ICE), dos motors elèctrics (MGU-H i MGU-K), el turbo, les bateries i la centraleta electrònica– per disputar les 20 curses, sota pena de sanció en cas de necessitar elements extres. Ara de curses n’hi ha una més, però la quota mecànica s’ha reduït: només tres ICE, tres turbos i tres MGU-H (recupera energia tèrmica del turbo) i tan sols dos MGU-K (recupera energia cinètica dels frens posteriors), bateries i centraleta (que és una peça estàndard que una filial de McLaren subministra a tots els equips).

Tal vegada va ser això el que va empènyer l’equip de Woking a trencar el contracte oficial amb Honda per fer-se client de Renault. Una decisió arriscada, si es té en compte que els motors japonesos els tenia gratis –i amb força calerons de propina– i els de Viry-Châtillon els ha de pagar. Amb la mecànica del rombe Red Bull va guanyar tres curses l’any passat. McLaren no deu esperar menys, ara que ha recuperat el color papaia característic dels bòlids del fundador Bruce. Val a dir que la pretemporada de l’MCL33 no va ser gaire diferent de la del seu antecessor, però l’equip assegura que els entrebancs soferts al Circuit de Barcelona-Catalunya a l’hivern estan resolts. “S’acosten bons temps; aquest és el missatge”, va dir Fernando Alonso en la presentació del nou monoplaça.

En canvi, Toro Rosso ha fet el camí contrari i de client de Renault ha passat a ser el soci privilegiat d’Honda. A Faenza n’estan encantats. I a Milton Keynes també, atès que l’equip A de Red Bull té la mirada posada en el propulsor de Sakura amb vista al 2019.

Abans, però, hi ha un mundial per disputar-se. Amb dos tetracampions empaitant una llegenda d’altres temps. I un munt d’actors secundaris disposats a no posar-los-ho fàcil. No debades, el premi gros és fer trontollar Fangio.