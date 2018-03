La revenja de Raga

Adam Raga (TRRS) s’ha imposat aquest vespre en l’X-Trial de Budapest, l’última prova del campionat del món en pista coberta. El pilot d’Ulldecona ha batut en la final el basc Jaime Busto (Montesa), que l’havia superat en la cita anterior, a París. En la prova de Bercy Toni Bou (Montesa) ja havia deixat el títol vist per a sentència, i el de Piera ha estat baixa en la cursa hongaresa per fet net de la lesió a l’esquena que arrossega des de fa un mes i mig, abans no comenci el curs a l’aire lliure, a mitjan maig, a Camprodon.

La victòria a Budapest ha estat la primera del curs per a Raga, que a París ja s’havia assegurat matemàticament el subcampionat del món. En canvi, el segon lloc a Hongria ha estat decisiu per a Busto, que ha sumat prou punts per desbancar Bincaz del tercer lloc de la general final del campionat. El francès d’Scorpa ha estat tercer aquest vespre, al davant de Dabill (Beta) i Miquel Gelabert (Sherco). Amb el cinquè lloc en l’última prova del curs, el gironí s’ha classificat cinquè en el seu primer curs de trial sota sostre.