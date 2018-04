“Un ‘top’ 5 al final del curs estaria prou bé”

En les curses de turismes t’has de fer respectar, fer-te un nom. Aquí tothom en té, de nom. I tenir cap i no precipitar-se

Aquest cap de setmana arrenca a Marràqueix la copa del món de turismes (WTCR), el resultat de la fusió del mundial de turismes (WTCC) i les TCR Series, amb el bo i millor del primer –aval de la FIA i promoció d’Eurosport– i del segon –cotxes homologats i assequibles de dotze marques diferents–. Pepe Oriola (Barcelona, 1994) va apostar al seu dia pel concepte TCR i serà un dels protagonistes amb la nova marca Cupra.

M’equivoco o la fusió que ha vist néixer el WTCR és un pas que ja hauria fet temps enrere?

De fet, vaig marxar del WTCC perquè en el pas de la categoria TC2 a TC1 –el 2014, amb l’arribada de Citroën i Sébastien Loeb– els pressupostos es van doblar, de 700.000 euros a un milió i mig. Llavors Marcello Lotti va tenir la pensada d’inventar el reglament TCR. Són uns cotxes molt més barats, de cost i de reparació i manteniment. Del no-res vam començar a Malàisia el 2015, com a teloners de la F-1. Una cosa bestial. Són més lents, sí, però això ho nota el pilot; per la tele no te n’adones. El concepte és fer córrer cotxes com els de carrer.

El temps ha donat la raó a Lotti.

No m’atreviria a dir que va ser un visionari, però sí el més sensat. Va fer un campionat amb molts cotxes i molt igualats, i a la llarga la FIA i Eurosport li han hagut de comprar la idea.

No ha hagut de canviar de tipus de cotxe perquè ja corria amb un TCR, però el WTCR ha suposat el seu retorn a Campos.

Sí. A Lukoil, un equip anglès, hi he estat tres anys molt bé. El gran canvi és la facilitat. Puc estar-me a casa i en 25 minuts ser al simulador de l’equip Campos, que té la seu a Montmeló, al costat del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Oriola, Campos i Cupra Racing és una unió molt natural, però arribar-hi no ha estat fàcil.

No, en un principi jo havia de seguir amb Lukoil, però a última hora Lukoil va caure i vaig quedar sense res. I Cupra era una marca nova que encara no se sabia ben bé què podria fer. Ens vam haver d’inscriure sense tenir-ho tot encara ben lligat.

Quina valoració fa dels tres anys de TCR Series? El primer, subcampió, però en els dos últims la cosa no va anar tan bé.

El primer any m’ho vaig jugar fins a l’última volta, a Macau, amb Stefano Comini. El segon vaig guanyar cinc curses. L’últim no ha anat gaire bé, però és l’any que he estat més en forma com a pilot. Els tres anys podria haver guanyat el títol perfectament. He crescut com a pilot i encara tinc només 23 anys.

En què exactament ha notat aquesta evolució com a pilot?

En el treball amb l’equip; desenvolupo molt més els reglatges amb l’enginyer, preparo molt millor les curses. Abans era només un nen que sortia a totes i quan se m’acabaven les rodes, patia. Ara soc molt més regular.

Quines qualitats ha de tenir un pilot en un campionat tan igualtat? És l’equilibri entre agressivitat i regularitat?

T’has de fer respectar, fer-te un nom. Aquí tothom en té, de nom. I tenir cap i no precipitar-se. No fer errades, vaja.

Aquest any és l’estrena de Cupra. El cotxe canvia molt respecte de l’antic León TCR?

No. De xassís i carrosseria és igual. Canvia alguna cosa en la configuració del motor i prou.

I creu que serà prou competitiu, amb tots els cotxes nous que han arribat últimament?

El Seat ja era un dels millors. Tot dependrà del BoP [sigles en anglès d’equilibri de prestacions, sistema de pesos per igualar el rendiment dels autos]: el 2017 el Seat i el VW eren iguals, però el VW pesava 10 kg menys i era 10 mm més baix; no em preguntis per què. Crec que Cupra serà competitiva.

Quin resultat firmaria?

S’ha de ser realista. Hyundai té un equip que fa por, amb tres campions del món [Tarquini, Muller i Björk]; Honda té Monteiro, Guerrieri... Això els permet comparar dades molt bones i avançar. El meu company, Filippi, és bo, però no t’hi pots recolzar com amb un Tarquini o un Muller. Crec que un top 5 al final del curs estaria prou bé amb els mitjans que tenim.

És un pilot amb força notorietat. Es guanya la vida corrent?

Hi ha tres passos: primer, aconseguir un patrocinador que et pagui alguna cosa; després, un que t’ho pagui tot, i, finalment, tenir una relació amb una fàbrica, amb patrocinadors, i llavors el teu sou el paguen els patrocinadors. És a dir, jo no cobro de Cupra directament sinó que són els patrocinadors del cotxe els que paguen el meu sou.