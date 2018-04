Ferrari confirma les bones sensacions a Bahrain

Kimi Räikkönen i Sebastian Vettel van tenyir de vermell la primera línia virtual de la graella en la primera jornada d’entrenaments lliures del GP de Bahrain, la segona prova del mundial. En la segona sessió, disputada al capvespre –la mateixa hora que la cursa de diumenge–, els Ferrari, els Mercedes i els Red Bull van muntar el compost supertou i es va establir una clara jerarquia inicial, amb l’equip italià avantatjant de més de mig segon les fletxes de plata i de prop d’un segon els bòlids de la marca de begudes. Encara més, la suma dels millors parcials absoluts de Kimi i Sebastian dona un millor temps d’1:29.667, set dècimes inferior al registre de Valtteri Bottas, tercer, al davant de Hamilton.

Igual com a Melbourne, la cursa anterior, Räikkönen va dur la veu cantant al box vermell, però Vettel va saber resoldre el subviratge que patia en la primera sessió i al vespre es va trobar més a gust. Tanmateix, l’alegria no és completa a Maranello, perquè Räikkönen va sortir del box amb una roda solta durant les simulacions nocturnes de cursa, i va quedar a l’estacada a la pista. Encara bo que només faltava un quart d’hora per acabar la jornada i que els comissaris tan sols van castigar la pífia amb una multa econòmica. Amb el reglament a la mà, li hauria pogut caure una sanció de llocs a la graella.

Més temps en pista va perdre Max Verstappen, tancat al box per una avaria elèctrica tota la primera sessió, en què el més ràpid va ser el seu company Daniel Ricciardo, amb el pneumàtic tou. La sorpresa del dia la va donar Pierre Gasly, vuitè amb el Toro Rosso-Honda, en la mateixa dècima que el Renault oficial de Nico Hülkenberg i el McLaren client de Fernando Alonso.