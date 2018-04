Escac però no mat

El GP de Bahrain va esdevenir una tensa i emocionant cursa tàctica entre Ferrari i Mercedes, que no es va resoldre fins que Sebastian Vettel i Valtteri Bottas van creuar la meta separats per tot just set dècimes de segon, amb Lewis Hamilton tercer i Kimi Räikkönen fora de combat en la que era la seva segona aturada a boxs, després d’envestir un mecànic que es va trencar una cama.

Durant la cursa, Mercedes va definir el duel com una partida d’escacs. Vettel va recollir el símil i dalt del podi va confessar que pensava que la jugada de les peces platejades era un escac i mat a les vermelles, ja que van fer anar els seus pilots a una sola aturada (Bottas, supertou-mitjà; Hamilton, tou-mitjà). Vettel es va veure forçat a fer el mateix, tot i que calçat amb el tou en la tirada final, que va haver d’estirar fins a les 39 voltes. Sense prou peces per defensar-se com cal, però, el rei vermell es va mantenir dempeus i va saber respondre a l’atac dels cavalls platejats.

No va ser un Fischer contra Spasski, però després d’un GP d’Austràlia en què alguns van posar el crit al cel per la falta d’avançaments –en un circuit en què mai no n’hi ha gaires–, la segona prova del curs va ser un festival d’acció (31 avançaments) i emoció que promet allargar-se fins al mes de novembre. I, de moment, mana Vettel, amb dues victòries de dues.

Gasly, gran quart