Fora de control

Desbocat. Així va córrer Marc Márquez la cursa de l’Argentina, on va rebre tres sancions. El de Cervera, condicionat per una penalització en la sortida que el va obligar a passar per la línia de box, es va passar de frenada en la remuntada que va haver de fer des de la dinovena posició, va xocar primer amb Aleix Espargaró i després va tirar a terra Valentino Rossi en una acció que va ser penalitzada amb 30 segons i que el va deixar fora dels punts. La cursa va acabar amb victòria de Cal Crutchlow i el primer podi del català Àlex Rins en la categoria reina. Cap de les primeres espases del mundial va acabar entre els quatre primers classificats.

El gran premi argentí va ser d’allò més estrany i polèmic. Abans de començar la cursa es va viure una situació ben rocambolesca. L’organització havia declarat la cursa en moll, però en plena formació de la graella, en comprovar que l’asfalt era completament sec, va decidir retardar deu minuts l’inici de la cursa –finalment en van ser vint– i permetre que els pilots canviessin els seu pneumàtics a sec. Tots els pilots van enfilar el camí del box. Tots menys un. Jack Miller, autor de la posició preferent, va quedar-se en el seu lloc de la graella perquè era l’únic pilot que havia muntat pneumàtics de sec. L’australià va fer gestos de desaprovació pel que va considerar un gest de favoritisme cap a la resta de pilots. L’organització, en adonar-se que la seva decisió no havia estat la més encertada, va decidir que tots els pilots que havien entrat a canviar els pneumàtics sortirien a partir de la posició 24 de la graella, amb el mateix ordre que en la qualificació. Miller, en canvi, va conservar el seu, 63 metres més endavant que els seus rivals.

Abans de la sortida encara es va produir una situació que seria clau. A Marc Márquez se li va aturar el motor i en posar-lo en funcionament es va avançar uns metres i va haver de fer marxa enrere fins a la seva posició, un fet penalitzat per la direcció de cursa. Miller va mantenir el primer lloc només fins a la segona volta, en la qual el va superar Márquez just després d’una caiguda de Pedrosa. A 18 voltes del final van ensenyar al de Cervera l’esperat drive through que l’obligava a passar per la línia de box, de la qual sortia 19è. Miller tornava al lideratge, seguit de Rins i Johann Zarco.

Márquez tenia entre cella i cella la remuntada, però pel camí encara va ser penalitzat dos cops més. Primer en un avançament a Aleix Espargaró en el qual gairebé el tira a terra. Márquez es va haver de deixar superar tot seguit per un pilot, però no va tenir problemes per continuar la remuntada. A set voltes del final ja pressionava Dovizioso, al qual va superar per posar-se setè. Però va ser a roda de Rossi en què va ensorrar la seva cursa. El va fer caure en una acció que, després de superar també Viñales i creuar la meta cinquè, va ser penalitzada amb 30 segons. En conseqüència, el de Cervera va caure al 18è lloc, un davant de Rossi, que va poder continuar, i no va sumar cap punt.

En el grup del davant, Rins va arribar a posar-se líder, però es va obrir massa en un revolt i va caure al quart lloc. El mateix li va passar a Miller a sis voltes del final. Rins recuperava les posicions de podi –tercer–, però sense possibilitats de lluitar per la victòria, que finalment va ser per a Crutchlow, nou líder del mundial, després de defensar-se de tots els atacs de Zarco.

En acabar la cursa, Márquez va anar al box de Yamaha per demanar disculpes a Rossi, però Uccio, amic íntim de l’astre italià, el va fer fora amb cara de pocs amics. La polèmica iniciada per Márquez deixarà cua.