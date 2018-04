Dani Pedrosa s’ha d’operar d’una fractura al canell dret

Dani Pedrosa (Honda Repsol) ha pagat amb una nova visita al quirofan la caiguda que va patir diumenge en la primera volta del GP de l’Argentina, en ser avançat sense contemplacions per Johann Zarco (Yamaha Tech 3). Ho ha explicat aquesta mateixa tarda el lloc web gpone.com. El pilot català pateix una fractura del radi del braç dret, en la zona distal, la més propera al canell. És una fractura típica de qui es protegeix d’una caiguda amb les mans, com Pedrosa, que va sortir escopit per sobre del manillar perquè la seva moto, expulsada de la traçada ideal per l’acció de Zarco, va trepitjar una zona molt humida i va escapar-se del darrere, justament en el mateix revolt on a final de cursa hi va haver l’incident entre Marc Márquez i Valentino Rossi. Zarco no va merèixer ni sanció ni investigació

La idea és que aquesta mateixa tarda l’equip del traumatòleg Xavier Mir l’operarà a la clínica Dexeus. Tot s’ha programat a corre cuita perquè el cap de setmana vinent (dies 20, 21 i 22) hi ha el gran premi de les Amèriques a Austin, Texas, i el pilot vallesà no vol renunciar d’entrada a ser-hi. Amb les fixacions quirúrgiques podria ser possible, però no es pot donar per fet fins que s’acabi la intervenció.