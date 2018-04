Ivan Cervantes es retira amb cinc mundials d’enduro

Ivan Cervantes (Cambrils, 1982), el pilot català d’enduro amb millor palmarès de la història, ha anunciat la seva retirada en el seu compte d’instagram.

Cervantes, que es va formar en motocròs (cinc títols estatals) és el primer pilot català que va guanyar un mundial d’enduro, que va combinar amb nou títols de campió d’Espanya. Va ser l’any 2005, en la classe Enduro 1, títol que va revalidar l’any següent. També va guanyar els d’Enduro 3 (2007 i 2009) i Enduro indoor (2009). Vinculat de sempre amb KTM –tot i que també havia pilotat per TM i Gas Gas– el seu pas natural era disputar el Dakar i ho ha fet en les tres últimes edicions, amb una KTM privada de l’equip Himoinsa (16è al 2016, retirat el 2017 en la penúltima etapa i 29è el 2018).

“Em retiro a nivell professional i he trigat una mica a dir-ho perquè primer volia parlar amb tots els meus patrocinadors. M’han sorprès perquè m’han dit que continuaran fent-me costat. Com sabeu, he començat a treballar a la federació espanyola en un projecte molt important, cosa que m’encanta perquè podré tornar a l’enduro tot el que m’ha donat a mi. Continuaré fent curses per matar el cuc”, argumenta el cambrilenc.