Ricciardo dona la sorpresa en el GP de la Xina

Daniel Ricciardo ha guanyat aquest matí (hora catalana) el GP de la Xina després de superar successivament en la segona meitat de la cursa Räikkönen, Verstappen, Hamilton, Vettel i Bottas, saltant així del sisè lloc al primer. La clau ha estat la neutralització de la cursa per netejar la pista de les restes d’una topada entre els Toro Rosso de Harley i Gasly. Red Bull ha aprofitat l’avinentesa per fer la segona aturada a boxs i muntar el pneumàtic tou, mentre que els pilots de Mercedes i Ferrari han seguit a la pista amb el mitjà. El ritme superior ha fet possible la remuntada.

Fins aleshores, el líder era Valtteri Bottas, que havia desbancat Sebastian Vettel en la seva única aturada. El líder del mundial ha estat víctima de l’escomesa de Max Verstappen, que l’ha envestit quan mirava d’avançar-lo. Tots dos han quedat entregirats, i el Ferrari ha caigut al vuitè lloc, superat també per Fernando Alonso (McLaren) en el penúltim gir. Lewis Hamilton (Mercedes) no ha estat gaire competitiu, però la penalització de deu segons a Verstappen per la topada amb Vettel l’ha enlairat fins al quart lloc, amb la qual cosa ha retallat set punts a l’alemany en la general (54 a 43).

Bottas ha mantingut el segon lloc encalçat pel segon Ferrari, de Kimi Räikkönen. Rere Hamilton i Verstappen, el millor dels altres ha estat Nico Hülkenberg (Renault), sisè, mentre que el seu company Carlos Sainz i Kevin Magnussen (Haas) han completat la resta de posicions dins dels punts, rere Vettel.