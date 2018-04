De l’infern al cel

El GP de la Xina va il·lustrar com plantegen l’ofici els pilots de Red Bull, Daniel Ricciardo i Max Verstappen. L’australià –28 anys, 132 curses– va protagonitzar una gran remuntada en la segona meitat de la cursa, saltant del sisè lloc al primer, una setmana després d’haver fet amb prou feines una volta a Bahrain i l’endemà d’haver trencat el motor a Xangai. En canvi, l’holandès –20 anys, 63 curses– s’ho va fer venir bé per topar amb Lewis Hamilton i amb Sebastian Vettel, i esguerrar el possible doblet de la marca de begudes.

Max va entrar quart i va perdre un lloc un cop aplicada la sanció de deu segons que va merèixer per l’escomesa sobre Vettel, que va entrar vuitè. Per acabar-ho d’adobar, el beneficiari de la penalització va ser precisament Hamilton, que va heretar el quart lloc. El líder del mundial ha vist reduït el seu marge sobre l’anglès de disset punts a nou.

La cursa va tenir dues cares. La primera, marcada pel duel tàctic entre Ferrari i Mercedes, del qual va sortir vencedor l’equip de l’estrella de tres puntes. No debades, Valtteri Bottas va desbancar Vettel del primer lloc en l’única aturada a boxs prevista pels dos equips capdavanters, per canviar el pneumàtic tou de la sortida pel mitjà. Un cop completades les aturades, Verstappen era tercer rere el W09 número 77 i l’SF71H número 5, seguit per un Hamilton força desdibuixat, Ricciardo i Räikkönen. Aleshores els Red Bull encara tenien pendent una segona aturada a boxs, l’única tàctica possible havent començat amb el compost ultratou.

Llavors, a la cua del grup els Toro Rosso de Hartley i Gasly van topar al final de la recta llarga, i el cotxe de seguretat va neutralitzar la cursa per enretirar-ne les restes. D’una revolada, Red Bull va cridar els seus pilots a boxs per fer la segona aturada sense perdre-hi gairebé res, perquè el nou Mercedes-AMG GT R de 585 CV conduït per Bernd Mayländer va compactar tot el grup rere els seus llums d’emergència.

Ara l’ordre era Bottas, Vettel, Hamilton, Verstappen, Räikkönen –Ferrari va deixar passar l’ocasió de fer el mateix que Red Bull amb el finlandès– i Ricciardo, i va començar l’exhibició de l’australià. Primer va superar Kimi; després el seu company, quan Max va sortir del traçat mirant de passar Hamilton on no es podia; el següent va ser l’anglès, amb un atac sensacional a la forquilla; tot seguit, Vettel, i finalment, Bottas, amb una altra acció sorprenent per la seva agressivitat i precisió.

Verstappen es va refer de l’error, va superar Hamilton i va encalçar Vettel, al qual va envestir en la forquilla. Qui en va sortir més malparat va ser el Ferrari, que va caure al setè lloc. Amb el cotxe malmès, Sebastian no va poder evitar que Fernando Alonso també l’avancés en el penúltim gir, mentre que Max va tornar a avançar Hamilton, quan ja sabia que perdria el lloc perquè estava penalitzat. Mentrestant, Ricciardo devia pensar que aquest esport de vegades és cruel, però que les alegries compensen tots els neguits.