El mundial de motociclisme continua el seu curs amb la prova d’Austin, la tercera de la temporada, però deuen ser pocs els aficionats preocupats per saber quin pilot va davant d’un altre. L’incident que Marc Márquez i Valentino Rossi van tenir a l’Argentina –el català va fer caure l’italià– va reobrir ferides passades i centra tota l’atenció del mundial. Sobretot a causa de les declaracions incendiàries de l’italià en la roda de premsa posterior a la cursa de fa quinze dies. Ahir, però, Rossi va estar molt més reposat en les paraules, això sí, després de “confirmar” tot el que havia dit a l’Argentina: “El que havia de dir ja ho vaig dir a l’Argentina. Seria una pèrdua de temps continuar amb aquesta història.” L’italià va assegurar que ara vol pensar en el campionat: “Em centro en la cursa. És millor mirar endavant.” I va recordar que avui es reunirà la comissió de seguretat per valorar l’incident: “No sé si ens diran res d’especial, ja ho veurem. Però tinc curiositat per saber què en pensen els altres pilots. No sé si Ezpeleta [patró del mundia] voldrà canviar els criteris sobre les topades.”

Márquez tampoc no va voler valorar les declaracions que Rossi va fer a l’Argentina –“tinc facilitat per centrar-me en les meves coses, no dono gaire importància al que m’envolta”–, però va assegurar que ell no ha sentit mai “por sobre la moto” com va dir el seu rival. “Són opinions respectables, però jo no tinc por sobre la moto.” El de Cervera va assegurar que ha intentat aprendre al màxim de tot el que va passar en l’incident amb Rossi i va tornar a assumir el seu error: “He après coses. A l’Argentina vaig fer el que pensava que havia de fer. Faig errors i demano disculpes”, hi va afegir. “Vull continuar amb el meu estil, però també vull millorar per no repetir errors.”

