Iannone sorprèn Márquez

Andrea Iannone (Suzuki) va sorprendre ahir Marc Márquez (Honda) en les voltes finals de la segona, i última, tanda d’entrenaments lliures del Gran Premi d’Austin de Moto GP, al circuit de Las Américas. L’italià va superar per 56 mil·lèsimes el cerverí, que havia estat el gran dominador de tota la jornada, i darrere van entrar els pilots oficials de Yamaha, el català Maverick Viñales i l’italià Valentino Rossi. Per la seva banda, tot i estar lesionat, Dani Pedrosa (Honda) va aconseguir el passi provisional a la segona classificació directa. El de Castellar del Vallès al matí havia assenyalat que no sabia si podria disputar el gran premi per les molèsties que li ocasionava la fractura del canell dret.

Acabada la primera ronda d’entrenaments, Márquez havia estat interrogat per les seves diferències amb Valentino Rossi després de l’incident a l’Argentina. “Si vols ser campió només pots pensar-hi i no et pots despistar amb coses de l’exterior”, va respondre el dorsal 93. “Tenia ganes de pujar a la moto, Austin és un circuit dels que m’agraden”, va comentar també. Marc Márquez va lamentar, d’altra banda, que l’adherència de la pista no fos bona i que hi hagués sots.

Moto 2 i Moto 3