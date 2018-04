Marc Márquez, intocable a Austin

Marc Márquez (Honda) ha dominat la sessió classificatòria a Austin, un dels seus circuits preferits del mundial, i demà sortirà del primer lloc de la graella al davant de Maverick Viñales (Yamaha), que s’ha quedat a quatre dècimes del campió del món. La primera fila la completarà Andrea Iannone (Suzuki).

Com en els entrenaments previs el domini de Márquez (2:03.658) ha estat absolut. De fet, el de Cervera ha estat sempre el més ràpid en els entrenaments des que el mundial va aterrar al circuit de Texas. Tot i que la pluja ha amenaçat en algun moment de la jornada, tots els pilots han pogut exprimir la màxima velocitat de les motos amb els pneumàtics de sec. Especialment meritòria ha estat la jornada de Dani Pedrosa (Honda), que tot i reaparèixer després de l’operació a la mà, s’ha classificat per a la Q2 i sortirà demà del novè lloc. Pol Espargaró (KTM) sortirà 12è després de classificar-se per primer cop aquest curs per a la Q2. Just al davant seu hi haurà Tito Rabat (Ducati).

Valentino Rossi (Yamaha), després de la polèmica amb Márquez a l’Argentina, ha fet el cinquè millor temps i sortirà en al segojna fila amb Johann Zarco (Yamaha) i Jorge Lorenzo (Yamaha).