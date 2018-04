Salten espurnes

Contra la seva voluntat, Marc Márquez (Honda) va tornar a ser protagonista ahir per un incident a la pista amb un dels seus rivals a Moto GP, en aquest cas Maverick Viñales (Yamaha). El campió del món havia acabat la sessió de classificació amb el millor temps (2:03.658) i la pole a la butxaca, però més tard va ser sancionat amb tres posicions a la graella per haver entorpit la trajectòria de Mack.

El càstig va arribar després de la queixa de Yamaha i Viñales. L’incident va tenir lloc en els últims minuts de la sessió. Márquez, que feia una volta lenta, va posar-se al mig de la trajectòria del pilot de Roses, que rodava a ritme de pole. El de Yamaha el va haver d’esquivar i molt enfadat va aixecar la mà en direcció al pilot d’Honda per recriminar-li l’acció. Després la direcció de cursa va reunir els implicats i va decidir castigar Márquez, que sortirà finalment quart. Viñales, molt satisfet pel rendiment de la Yamaha malgrat l’afer amb Márquez, liderarà la primer fila al davant d’Andrea Iannone (Suzuki) i Johann Zarco (Yamaha). El campió del món sortirà al costat de Valentino Rossi (Yamaha), amb el qual es va intercanviar dures paraules divendres, en la sessió de seguretat. De fet, una de les conclusions de la trobada va ser que s’enduririen les sancions als pilots per maniobres perilloses. El primer a tastar les noves regles va ser precisament Márquez.

La discussió amb Viñales no va ser l’únic incident del campió del món, que també va anar per terra en un revolt quan buscava el millor temps. Serà el primer cop en la història de la Moto GP a Austin que Márquez no surt primer en el gran premi. Ho havia fet cinc temporades de forma consecutiva.

Molt meritòria va ser la jornada per a Dani Pedrosa (Honda), que després de ser operat va classificar-se per a la Q2 i va fer el novè millor temps. Avui l’espera un calvari pel dolor que haurà de suportar al seu braç dret. També va sobresortir un sorprenent Pol Espargaró (KTM), que es va classificar per primer cop per a la Q2.

L’altre Márquez, Àlex (Kalex), va completar una sessió de classificació magnífica a Moto 2 i es va endur la pole amb 2:10.588.