Renaixement vermell

Les particularitats del circuit urbà de Bakú, amb un asfalt fred i molt lliscant que feia difícil posar a to les cobertes, van agafar desprevingut l’equip Ferrari en arribar a la capital de l’Azerbaidjan, però l’escuderia italiana se’n va refer i ahir Sebastian Vettel va sumar la tercera posició preferent seguida del curs, una fita que a Maranello no aconseguien d’ençà del 2008. Al costat del líder del mundial arrencarà Lewis Hamilton amb el millor Mercedes, però la primera línia de la graella podria haver estat tota tenyida de vermell si Kimi Räikkönen no hagués esguerrat el seu últim intent cronometrat de la Q3. El pilot finlandès estava rebaixant de gairebé tres dècimes la pole provisional –i, al capdavall, definitiva– del seu company, però en l’últim revolt abans del tram de dos quilòmetres a fons fins a la meta va fer una lliscada i va perdre un segon llarg. L’errada el va relegar al sisè lloc, rere els Mercedes i els Red Bull.

Mecànics enfeinats

La clau d’una nova prestació immaculada de Vettel va ser el canvi radical en la posada a punt del cotxe que els mecànics de Ferrari van dur a terme en l’SF71H número 3 divendres a la nit, una tasca que els va tenir enfeinats fins a les tres de la matinada. Veient que l’adherència era una divisa que es pagava molt car a Bakú, Vettel va imitar el canvi de reglatges que Räikkönen havia fet prèviament. L’aposta li va sortir bé, tot i que un bloqueig de frens en el segon intent de la Q3 el va deixar a mercè d’una possible millora en els registres dels rivals, que no es va arribar a concretar. Hamilton, Bottas, Ricciardo i Verstappen van rebaixar els seus temps anteriors, però no prou. L’únic canvi va ser que l’australià de Red Bull va desbancar el seu company holandès de la segona línia.

Els Force India, a la Q3