Caiguda d’Àlex Márquez a Moto2

Entrebanc en les aspiracions d’Àlex Márquez per guanyar el títol de Moto2 d’aquest any. El cerverí ha caigut poc abans de l’equador de la cursa, quan era tercer rere Luca Baldassarri, que ha dominat de cap a cap, i Miguel Oliveira, que havia arrencat catorzè. Amb el primer zero del curs, el pilot de l’equip Marc VDS s’ha despenjat en la general, on encara mana Pecco Bagnaia, tercer aquest migdia.

La nota positiva ha estat el quart lloc de Xavi Vierge, que ha encalçat el líder del mundial però no ha pogut retallar les últimes set dècimes. El de Castellbisbal manté el sisè lloc de la general, però ara a només sis punts del petit dels Márquez. Per la seva banda, Isaac Viñales ha entrat dinovè.