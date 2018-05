L’embranzida és aquí

El moment ha arribat. Marc Márquez ha agafat embranzida i ahir va aconseguir la segona victòria seguida del curs en el GP d’Espanya, a Jerez, amb una actuació gairebé tan dominant com la de fa quinze dies a Austin. Amb dues victòries i un segon lloc en quatre curses, el cerverí encapçala la general de MotoGP per primer cop enguany. Per posar aquests resultats en el seu context, els altres dos pilots que han repetit podi són Johann Zarco, segon ahir i a l’Argentina, i Andrea Iannone, tercer en les dues últimes curses. El francès de Yamaha Tech3 és el segon de la general, mentre que el tercer és, sorprenentment, Maverick Viñales, només setè ahir amb la Yamaha oficial, però que està traient suc de la regularitat. Dit d’una altra manera, els rivals naturals de Márquez són lluny del cerverí.

Entre ells, el gran damnificat de Jerez és Andrea Dovizioso. El pilot de Ducati arribava a Andalusia com a líder de la general, però va caure en una topada múltiple amb el seu company Jorge Lorenzo i l’altra Honda HRC, de Dani Pedrosa. Era la volta 17 (de 25) quan l’italià va mirar de prendre el segon lloc al mallorquí al final de la recta del darrere. Va anar llarg i Lorenzo va voler tancar el revolt per recuperar el lloc, sense adonar-se que el vallesà ja l’estava arrodonint per dins. La Desmosedici va topar amb la RC213V, Pedrosa va sortir per les orelles i Lorenzo va arrossegar Dovi en la seva pròpia caiguda. Els comissaris esportius van investigar la maniobra, però la van considerar un incident de cursa. Un cop de teatre que va deixaria Márquez sense rivals, si no fos que a aquelles altures ja els avantatjava de més de dos segons.

Uns minuts abans, just en l’equador de la cursa, el líder havia salvat una possible caiguda al més pur estil Márquez. Thomas Lüthi va deixar tot de graveta escampada per l’asfalt quan va caure en el rapidíssim onzè revolt –dedicat a Àlex Crivillé–, i el cerverí va ser el primer a arribar-hi, a uns 200 km/h. La lliscada va ser marca de la casa, però el campió no va deixar de cargolar el puny dret i la seva cavalcada va seguir impertorbable.