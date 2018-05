Lewis Hamilton arrasa a Catalunya i referma el lideratge

El doblet de Mercedes, amb Lewis Hamilton i Valtteri Bottas ha estat tan implacable que fa preveure un nou domini dels monoplaces de l’estrella. Hamilton ha guanyat amb 20 segons d’avantatge, revalida el triomf d’un any enrere i es referma com a líder de la F-1 2018 amb 95 punts, per 78 de Vettel, avui quart, 58 de Bottas, 48 de Räikkönen (avui retirat) i 47 de Ricciardo. El podi al GP del circuit de Barcelona-Catalunya l’ha completaqt Max Verstappen.

Hamilton ha mantingut el primer lloc però Bottas s’ha vist superat en l’arrencada per Vettel. La primera volta ja no s’ha completat amb normalitat perquè Grosjean s’ha envirollat i ha quedat al mig de la pista enmig d’una gran fumera. El miracle ha estat que només l’han envestit Hülkenberi Gasly, i de manera tangencial.

El cotxe de seguretat ha estat a la pista fins la volta 7. Quan s’ha retirat, Hamilton ha iniciat un esprint demolidor. En tres voltes ha distanciat Vettel de tres segons, amb rècord de volta ràpida en cursa inclòs (1:21.386).

Vettel s’ha aturat a boxes el primer (volta 18) però Ferrari no ha calculat prou bé i ha caigut rere Magnussen quan volia reincorporar-se davant seu. Pitjor ho ha fet Mercedes, que ha volgut protegir Bottas de Vettel fent-lo entrar, però el canvi ha estat lent i el finlandès ha tornat a la pista rere Vettel, que també s’ha desfet de Magnussen amb el DRS. A davant, impassible, Hamilton tenia 17.3 segons d’avantatge sobre Räikkönen quan el finlandès s’ha retirat per avaria. El líder ha entrat a canviar pneumàtics i ha tornat a pista intercalat entre els Red Bull de Verstappen i Ricciardo, que allargaven la primera tirada.

Quan l’han fet, Verstappen i Ricciardo han caigut al quart lloc i al cinquè. A davant, Hamilton, Vettel (a més de 10 segons) i Bottas, que guardava goma per intentar recuperar el segon lloc més endavant. A Ferrari han fet parar Vettel (volta 42) però han estat més de cinc segons per canviar-li les rodes i ha tornat a pista quart rere Verstappen. L’holandès ha tocat Sirotkin quan el doblava, ha trencat l’aleró de davant i ha punxat una roda al rus. Vettel ha aprofitat la trencadissa de Verstappen per acostar-s’hi però mai ha estat en condicions reals de disputar-li el podi.