Divisió d’honor i de plata

Mercedes va suar la cansalada abans de sumar la primera victòria del curs, però ahir va demostrar que les fletxes de plata han tornat al capdavant del grup per quedar-se. Els vigents campions van començar el 2018 acumulant tres curses seguides sense guanyar per primer cop en l’era híbrida de la F-1 –d’ençà del 2014–, però dissabte al Circuit de Barcelona-Catalunya Lewis Hamilton i Valtteri Bottas van ocupar la primera línia de la graella per primer cop i ahir l’anglès va repetir el triomf de fa quinze dies a Bakú i l’equip va fer el primer doblet de la temporada. Per si l’alegria a ca l’estrella de tres puntes no fos prou gran, Ferrari va viure un daltabaix dolorós a Montmeló. Kimi Räikkönen va plegar per avaria després d’haver trencat un motor divendres, i Sebastian Vettel va entrar només quart després d’haver ocupat el segon lloc des de la sortida.

L’aposta de Ferrari per una segona aturada a boxs del seu cap de files aprofitant una neutralització virtual de la cursa va fer figa. Ningú més va enfilar cap al box seguint els seus passos i, per acabar-ho d’adobar, l’aturada va ser dolenta, de 5.6 segons, més del doble que la primera, en què els mecànics de vermell havien despatxat l’SF71H en tot just 2.5. Això va relegar Vettel al quart lloc, rere Max Verstappen. El pilot alemany va encalçar el Red Bull en les últimes vint voltes, però Max va mantenir el lloc al calaix malgrat que en la represa de la neutralització que va fer picar l’ham a Ferrari va envestir el Williams doblat de Lance Stroll i va fer malbé l’aleró davanter. Sense la deriva lateral esquerra, l’RB14 tenia una mica de subviratge, però l’holandès va saber adaptar la conducció per mantenir un ritme prou fort per parar els peus al Ferrari de qui havia estat el primer líder del mundial. Després d’haver guanyat les dues primeres curses, Vettel n’encadena tres sense pujar al podi. “És important tornar a la normalitat quan ells no ho fan”, va resumir un Hamilton ben cofoi quan la pluja començava a descarregar sobre Montmeló, després d’haver-se mantingut el cel tapat durant la cursa.

Accident al ‘curvone’

El Ferrari havia tret suc de l’acceleració de 750 metres fins al primer revolt per agafar el rebuf de Bottas i col·locar-se en l’estela del W09 capdavanter, però el ritme de Hamilton va ser un bany de realitat per als de Maranello, un cop la cursa es va rellançar després d’un espectacular accident inicial. Romain Grosjean (Haas) va perdre el control rere el seu company Kevin Magnussen i va quedar entregirat al bell mig del curvone, on Nico Hülkenberg i Pierre Gasly hi van topar. El francès perdrà tres llocs a la graella de la pròxima cursa per haver envaït la pista fora de control. En la represa, Vettel es va començar a despenjar de Hamilton i fins i tot semblava que feia un tap a Bottas. Per evitar que el finlandès el desbanqués aturant-se abans, Ferrari va cridar l’alemany a boxs en la volta 17. Bottas va haver de fer el mateix dues voltes més tard, però una aturada lenta (3.9 segons) del número 77 li va impedir guanyar el lloc al Ferrari. Va ser una de les maniobres espectaculars de la cursa, amb Vettel avançant Magnussen –encara no s’havia aturat– al final de la recta alhora que el finlandès tornava a la pista rere tots dos. Havent fet una aturada tan matinera, encara amb 49 voltes per endavant, Vettel i també Bottas eren a la frontera d’haver de menester un tercer joc de rodes per completar la cursa. En canvi, Hamilton –havia parat en la volta 25– i els Red Bull de Ricciardo i Verstappen (33 i 34) era clar que anirien a l’una. Un altre cop, Ferrari va moure fitxa quan Esteban Ocon va quedar a l’estacada i el cotxe de seguretat virtual va tornar a neutralitzar la cursa. Va caure del segon lloc al quart i allà es va quedar, atès Bottas va decidir estirar el joc de pneumàtics mitjos fins al final i hi va reeixir, i, per acabar-ho d’adobar, el ritme de Verstappen no es va veure afectat pel seu error en la represa.

Ricciardo bat el rècord