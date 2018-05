Els símbols catalans a Montmeló molesten

A la Federació Espanyola d’Automobilisme (FEA) no li va agradar la convivència de la senyera i la bandera espanyola, i els himnes respectius, en la cerimònia prèvia a la sortida del Gran Premi de F-1 al Circuit de Barcelona-Catalunya. La FEA ha volgut palesar la seva queixa tres dies després de la cursa, durant l’última jornada de proves oficials dels equips de F-1 a Montmeló, amb la publicació d’una carta oberta signada pel seu president, Manuel Aviñó.

El directiu valencià es queixa que, “tractant-se del Gran Premi d’Espanya”, l’únic himne que hauria d’haver sonat era l’espanyol, i també que no va ser informat d’aquesta “alteració del protocol”. Aviñó oblida –o no vol recordar– que la senyera i la bandera espanyola, i els himnes respectius, han compartit protagonisme en totes les edicions de la F-1 a Montmeló, des del 1991. Aviñó va estrenar el càrrec a finals del 2016, i l’any passat ja va viure la mateixa cerimònia que ara l’ha tret de polleguera. Això sí, en la carta manifesta “el màxim i absolut respecte cap als símbols de Catalunya”. Sempre, hi podria haver afegit, que no facin ombra als espanyols.

El Circuit de Barcelona-Catalunya té previst contestar de forma privada a la FEA fent-los veure que la cerimònia del 2018 va ser exactament igual que les 27 anteriors.