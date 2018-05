Ni senyera ni ‘Segadors’

“Tanto la mera presencia en la pista de la bandera catalana, como la interpretación del himno de Cataluña, están fuera de lugar en esa ceremonia.” Aquesta és una de les perles de la carta oberta que la Federació Espanyola d’Automobilisme (FEA) va fer pública ahir, per protestar pel protagonisme compartit dels símbols nacionals catalans i espanyols en els prolegòmens del GP de F-1 al Circuit de Barcelona-Catalunya, diumenge. La carta al·lega un suposat “canvi de protocol” del qual la FEA diu que no en va ser informada. Un canvi inexistent, atès que la senyera i la bandera espanyola, i els himnes respectius –Els segadors i la Marcha real–, han conviscut sense problemes a Montmeló des de la primera edició del gran premi de F-1, el 1991.

Precisament la durada dels himnes també va ser motiu de polèmica, tot i que la carta de la FEA no en fa esment. Alguns mitjans espanyols van protestar amargament per la durada excessiva de l’himne català i la brevetat de l’espanyol. La mateixa font del circuit va explicar a aquest diari que abans de la cursa va sonar la versió llarga de tots dos himnes. La de l’espanyol dura un minut i dos segons, i la del català, un minut i cinquanta segons.

Fonts del Circuit van confirmar que el president de la instal·lació vallesana, Vicenç Aguilera, respondrà de forma privada al de la FEA, Manuel Aviñó, per fer-li veure que la cerimònia de la cursa d’enguany no va ser cap fet excepcional, sinó que el mateix protocol se segueix des de fa gairebé trenta anys. El directiu valencià ho hauria de saber, atès que va estrenar el càrrec a final del 2016 i en el seu nou rol ja va assistir a la cursa catalana de F-1 de l’any passat. Bé deuria veure llavors que es desplegava la senyera al costat de la bandera espanyola i que sonaven els dos himnes, l’espanyol primer i tot seguit Els segadors .

Més enllà de la queixa per una “alteració del protocol contrària al reglament de la F-1”, la carta –que la FEA ha trigat tres dies a escriure– destil·la una rancúnia innegable cap als símbols catalans, per bé que declara que sent “el màxim i absolut respecte” cap a ells. I, de retruc, una desconsideració absoluta cap a la condició de Catalunya com a nació. “Òbviament, tractant-se del Gran Premi d’Espanya, i com que el reglament parla en singular de l’himne nacional, aquest no pot ser cap altre que l’himne d’Espanya”, assegura la carta, formulant un sil·logisme que faria empal·lidir els clàssics grecs.

La FEA va enviar la carta a Aguilera ahir mateix, just abans de difondre-la a bastament. Mentrestant, els bòlids seguien rodant en l’últim dia de proves al circuit, aliens a la tempesta provocada pel ressentiment mal dissimulat cap al fet nacional català.