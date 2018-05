Bany de multituds de Zarco

“El públic em dona una energia extra.” Johann Zarco va treure suc del fet de córrer a casa per endur-se la posició preferent en el GP de França de MotoGP a Le Mans. El pilot de Yamaha Tech3 ja es va col·locar al capdavant en el primer intent de la Q2 (1:31.645) i en el segon encara va rebaixar aquest registre de mig segon, fins a l’1:31.185. Un total de nou pilots van batre l’anterior rècord de la pole, però Zarco el va destrossar, vuit dècimes més ràpid que la referència de Jorge Lorenzo fa dos anys.

Per si no fos prou, el francès va ser un dels pocs que no va anar a terra en una jornada plena de caigudes en totes les categories. Sense anar més lluny, Marc Márquez, segon a la graella, va caure en el primer entrenament lliure d’ahir. Una acció marca de la casa que va estar a punt de salvar amb l’ajut del colze, però l’abrasió de la pell sobre el piano el va fer arronsar el braç i perdre la moto. Per deixar-ne constància, el cerverí va seguir en pista sense passar pel box i va millorar dos cops el seu temps malgrat haver trencat l’aleta esquerra del nou carenat de l’Honda.

Ell mateix va oferir una explicació de l’excés de caigudes a Le Mans: “L’asfalt [estrenat l’any passat] té molta adherència i potser l’excés de grip provoca les caigudes, perquè dona molta confiança i et fa tibar més.” El tècnic de Joan Mir a Moto2, Pete Benson, ho va matisar: “L’adherència és bona, però l’asfalt no avisa gaire anant al límit.”

Curiosament, el millor temps al lliure matinal l’havia fet Maverick Viñales (1:31.619), però les Yamaha oficials de l’empordanès i Valentino Rossi no va poder igualar els seus registres en l’entrenament cronometrat, amb més temperatura a l’asfalt. Sortiran de la tercera línia, també per sota del rècord però lluny de la M1 privada de l’ídol local.

Vierge, segon en Moto2