Un altre rècord a tocar

Toni Bou (Montesa) no va deixar lloc a la sorpresa i va començar ahir el mundial de trial amb una victòria a Camprodon, prova que ja va guanyar la temporada passada, amb 43 punts. El camí cap al dotzè mundial consecutiu, doncs, ja està marcat. En el podi el van acompanyar els pilots de Gas Gas Jaime Busto (60), el millor en la qualificació de dissabte, i Jeroni Fajardo (75), que va superar de només un punt el gallec Jorge Casales (Vertigo). Amb la d’ahir Bou suma 98 victòries al mundial de trial i es col·loca a només una del rècord de Doug Lampkin, un dels pocs que li queden per superar. El proper gran premi és el de Motegi, el 3 de juny i el 17 de juny, a Bèlgica, podria arribar a la màgica xifra de les 100 victòries.

El pilot de Piera va marcar ahir la diferència en les zones 6, 9 i 10 de la primera volta, que va resoldre amb 2 punts, mentre que Busto va punxar en totes tres (15 punts). En la resta, la igualtat va ser constant. Tant és així que en la primera volta Bou va sumar 13 punts per 25 de Busto i en la segona, ja assegurant més, només els van separar dos punts (29 i 31). Amb el segon lloc, Busto, antic company de Bou a l’equip Repsol Honda, va igualar el seu millor resultat en el mundial. Als grans premis dels Estats Units i Andorra del 2017 també va ser segon rere Bou en la seva primera temporada a Gas Gas.

Fajardo, probablement el pilot que més bé coneixia les zones, va remuntar en la segona volta la diferència que tenia respecte a Casales, que va tocar amb els dits un podi molt meritori. Adam Raga (TRRS) també va lluitar pel podi fins a les últimes zones. De fet, la igualtat entre el tercer (Fajardo) i el setè, el veterà Albert Cabestany, va mantenir la incertesa pel podi pràcticament fins als darrers instants. Miquel Gelabert (Sherco) va acabar desè classificat.

“Dissabte no va anar bé, però d’avui m’he trobat bé i he donat el millor de mi mateix”, va dir Bou, que al febrer es va trencar tres vèrtebres en un trial indoor a França. “Després de la lesió estic molt content d’haver guanyat avui”, hi va afegir.

Matteo Grattarola (Honda) va ser el més regular en la categoria de Trial2 i el joveníssim britànic Billy Green (16 anys, Beta) va ser el vencedor de Trial125, categoria que aquesta temporada s’estrena com a campionat del món.