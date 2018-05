Rabat rep l’alta i vol competir a Mugello

Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP17), que ahir va patir una forta caiguda durant els entrenaments de MotoGP al circuit Barcelona-Catalunya, ha rebut avui l’alta mèdica de l’Hospital Universitari Quirón Dexeus de Barcelona i ha anunciat que vol participar en el Gran Premi d’Itàlia. “Ahir pensàvem que seria molt difícil arribar a Mugello, perquè haurien d’operar, però aquest matí hem fet altres proves i passarem la setmana amb el braç enguixat”, ha explicat el mateix Rabat en la nota de premsa del seu equip.

El pilot català tornarà a València, on resideix i on li estan fabricant una cèdula especial perquè pugui realitzar sessions de crioteràpia, per tal d’accelerar la regeneració del teixit muscular en els pròxims dies. Rabat, però, haurà de tornar a Barcelona dimarts que ve per sotmetre’s a una ecografia, després de la qual els metges valoraran la seva participació a Mugello.

El pilot de Ducati ha volgut agrair “totes les mostres de suport i ànim” que ha rebut des que va patir l’accident. Rabat va caure durant les proves convocades pel fabricant de pneumàtics Michelin, en perdre el control de la seva moto en un revolt i sortir disparat. Després de realitzar-li una ecografia a l’Hospital Universitari Quirón Dexeus, els doctors Ángel Charte, Xavier Mir i Jordi Robert, han confirmat que el pilot patia una ruptura muscular de 3 cm d’obertura, encara que han decidit que no és necessària la cirurgia i han procedit a la immobilització del braç esquerre.