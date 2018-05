Ricciardo vola arran de terra a Montecarlo

Daniel Ricciardo no ha tingut rival aquesta tarda en l’entrenament cronometrat del GP de Mònaco. El pilot australià de Red Bull ha fet un temps d’1:10.810, mentre que cap altre pilot ha pogut baixar d’1:11. Sebastian Vettel (Ferrari) ha estat segon, seguit per Lewis Hamilton (McLaren), Kimi Räikkönen (Ferrari) i Valtteri Bottas (Mercedes).

Amb tot, l’alegria a can Red Bull no ha estat completa perquè el fanalet vermell se l’ha endut Max Verstappen. L’holandès no ha pogut participar en l’entrenament cronometrat després d’encastar el Red Bull contra les barreres en l’entrenament lliure del matí, quan era el més ràpid del grup.

Els altres llocs en el top deu han estat per a Esteban Ocon (Force India), Fernando Alonso (McLaren), Carlos Sainz (Renault), Sergio Pérez (Force India) i Pierre Gasly (Toro Rosso).

Fora de la Q3 han quedat Nico Hülkenberg (Renault), Stoffel Vandoorne (McLaren), Serguei Sirotkin (Williams), Charles Leclerc (Sauber) i Romain Grosjean (Haas), que sortirà divuitè perquè arrossega tres llocs de sanció per l’accident múltiple que va provocar en la primera volta del GP de Catalunya, fa quinze dies.

A banda de Verstappen, els eliminats en la Q1 han estat Brendon Hartley (Toro Rosso), Marcus Ericsson (Sauber), Lance Stroll (Williams) i Kevin Magnussen (Haas).