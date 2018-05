Red Bull treu capicua

Setanta segons. Sembla el títol d’un pel·lícula, però en números rodons és el que va trigar Daniel Ricciardo a completar una volta al traçat urbà de Montecarlo, la més ràpida en els gairebé noranta anys d’història de la cursa. Sebastian Vettel, segon, no va baixar dels setanta-un. “De quant som els més ràpids?” La pregunta del pilot australià al seu enginyer –després del primer intent de la Q3 del GP de Mònaco– palesava la seva confiança en el tro blau.

El Red Bull volava arran de terra en un traçat en què l’agilitat del xassís i la càrrega aerodinàmica pesen més en l’equació del rendiment que no pas la potència bruta. Dit d’una altra manera, Ricciardo va demostrar ahir com de bo és l’RB14. Un fet que agreuja encara més l’error colossal del seu company, Max Verstappen. L’holandès va estimbar el cotxe en l’entrenament lliure del matí, tot just dues hores abans de la Q1. Els mecànics de Milton Keynes no van tenir prou temps per enllestir la reparació, la qual cosa va condemnar Max a llepar-se les ferides veient com l’altre pilot de la marca de begudes posava un peu i mig dalt del podi amb una posició preferent de rècord. “Hem fet la meitat de la feina”, va dir al final de la Q3 Ricciardo, que feia una estimació força prudent del valor de la pole a Mònaco.

Jugada frustrada