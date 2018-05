No hi ha èxit sense patiment

Els èxits són més dolços quan s’aconsegueixen serrant les dents Ricciardo tancava les voltes a 240 km/h; Vettel, rere seu, a més de 260

El xampany potser té el mateix gust, però els èxits són força més dolços quan s’aconsegueixen serrant les dents i traient cavalls d’on no n’hi ha. Ho sap prou bé Daniel Ricciardo, que ahir va dominar el GP de Mònaco de punta a punta a pesar de córrer dos terços de la cursa sense el reforç de potència del sistema híbrid de la mecànica Renault. En qualsevol altre circuit, el problema l’hauria deixat a mercè dels perseguidors, però en el traçat urbà del principat de la Costa Blava el pilot australià va saber mantenir la preuada posició contra pronòstic.

Segon en la graella i en la cursa, Sebastian Vettel va arribar a encalçar el Red Bull capdavanter, però el cap de files de Ferrari prou feina tenia a mantenir sota control el desgast del compost ultratou amb què els quatre primers van completar la segona tirada de la prova. El van haver de fer durar més de seixanta voltes, la qual cosa va imprimir un ritme força temperat a la cursa i, de retruc, va ajudar decisivament Ricciardo a parar els peus al Ferrari del pilot alemany.

Per la seva banda, Lewis Hamilton va parar el cop en un circuit gens adient per al Mercedes –dissenyat per oferir el màxim rendiment en traçats ràpids i fluids– amb el tercer lloc. Tanmateix, el líder del mundial va ser el primer a fer l’aturada a boxs, en la volta 12, la qual cosa el va condemnar a una segona tirada ni més ni menys que de setanta-una voltes amb l’ultratou. Tal vegada hauria d’haver muntat el supertou –el compost més dur disponible–, com va fer el seu company Valtteri Bottas, però en els entrenaments lliures de divendres les cobertes de color vermell no li havien agradat gens.

Neutralització tardana