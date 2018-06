Fajardo, nou anys després

El gironí Jeroni Fajardo (Gas Gas) ha donar la sorpresa al Japó, en al segona prova del mundial de trial, aconseguint la seva segona victòria en un gran premi nou anys després de la primera. El triomf de Fajardo en el circuit de Motegi el situa, a més, com a líder provisional del mundial –avui es fa la tercera prova en el mateix escenari– i impedeix, de moment, que Toni Bou (Montesa) iguali el rècord de victòries en grans premis, que continua en mans de Doug Lampkin (99). Bou, que ahir ja no havia fet una bona qualificació,s’ha hagut de conformar amb el quart lloc.

Fajardo (32 anys) ha completat una primera volta immaculada, amb 0 punts, deixant enrere l’heroi local, Takahisa Fujinami (Honda, 8 punts) i els principals favorits, Toni Bou (Honda) i Adam Raga (TRRS, 18). El pilot de Gas Gas ha hagut d’obrir les zones després de quedar últim en la Q2 de divendres, però això li ha permés aprofitar les millors condicions del matí, amb terreny sec i més bona adherència. En la segona volta, ho ha passat més malament (11 punts) però s’ha va mantingut centrat i ha pogut mantenir el primer lloc.

Raga, que va decebre en la primera cita del mundial (Camprodón), s’ha fet valer en la segona volta (5 punts), ha avançat Fujinami i ha aconseguit un valuós segon lloc al davant del japonès. Bou, per la seva banda, ha millorat en la segona passada per les zones (12 punts), però avui no era el seu dia i ha quedat fora del podi cedint, a més el lideratge.

“No puc creure el que ha passat avui”, ha comentat Fajardo en acabar la prova. “La meva primera volta ha estat increïble i la segona també ha estat molt bona perquè només he comès errors en les zones més difícils”, ha afegit el gran heroi del dia.

Jaime Busto, el guanyador de la Q2, ha pagar molt cara la seva primera volta (25 punts) i ha acabat cinquè.

Mundial femení