Busto completa la festa de Gas Gas

D’increïble es pot qualificar el cap de setmana que ha viscut el mundial de trial al Japó, on s’han disputat la segona i la tercera prova puntuables del mundial. Si ahir Jeroni Fajardo (Gas Gas) guanyava el seu segon premi en el mundial, nou anys després del primer, avui el seu company Jaime Busto (20 anys) ha estrenat el seu palmarès superant en un emocionant mà a mà l’onze vegades campió del món, Toni Bou (Montesa). El de Piera arribava a Motegi amb l’esperança d’igualar i, fins i tot, superar el rècord de victòries de Doug Lampkin, i tornarà a casa amb les mans buides però mantenint el lideratge d’un mundial que ha començat més emocionant que mai.

Busto no ha fet un inici bo –un fiasco en la segona zona– però ha sabut remuntar en un recorregut que ha estat modificat respecte dissabte per fer-lo més exigent. Toni Bou, després del sorprenent quart lloc de dissabte, ha començat dominant, però un fiasco ha tornat a igualar el seu duel amb el basc. Amb tot, ha estat Adam Raga (TRRS) qui ha liderat la prova després de la primera volta (8 punts), amb un petit avantatge respecte Bou (11) i Busto (12). Fajardo (18) ho tenia difícil per reeditar el triomf del dia abans. En la segona volta, Busto ha posar a prova els seus nervis ja que tenir Bou –antic company i mestre a Montesa–al darrera no era una situació de fàcil gestió.

Després de la prova Bou es queda amb 98 victòries en el mundial i lidera la general amb Busto i Fajardo a només dos punts.

En la prova femenina Berta Abellan (Vértigo) ha igualat el tercer lloc de dissabte i Maria Giró ha estat segona, mentre que Èric Miquel (16 anys, TRRS) ha estat segon en Trial 125 amb els mateixos punts que Billy Green (Beta).