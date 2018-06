Pedrosa deixa l’equip Repsol Honda a final de temporada

Dani Pedrosa canviarà d’aires de cara al 2019 després que HRC i el català hagin posat punt i final, de mutu acord, a la vinculació que han mantingut durant 18 anys. Durant les últimes setmanes, han sorgit rumors sobre que Honda estava oferint la moto de Pedrosa a diversos pilots com Johann Zarco, Jonathan Rea, Joan Mir o Jack Miller.

“Vull agrair a HRC per tots aquests anys de gran èxit. He crescut, no només com a pilot sinó també com a persona, amb ells. Sempre tindré HRC en el meu record i en el meu cor. Tots necessitem nous reptes, i sento que ara és l’hora del canvi”, ha manifestat el de Castellar del Vallès, que ara es converteix en una de les peces més preuades del mercat de Moto GP, juntament amb Jorge Lorenzo, que el cap de setmana va anunciar que no seguirà a Ducati.

Aquesta temporada, Pedrosa ha sumat tres zeros, i la seva millor posició ha estat el cinquè lloc del gran premi de França.