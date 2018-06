Barcelona torna al recorregut del ral·li RACC

La recuperació del tram urbà de Barcelona, amb el valor mediàtic recíproc que comporta tant per a la capital com per a la prova, serà la principal novetat de la 54a edició del ral·li RACC Catalunya Costa Daurada (25 al 28 d’octubre). El tram de Montjuïc serà el primer del ral·li i es disputarà dijous. Ja va ser seu de l’inici de la cursa els anys 2014, 2015 i 2016 i va caure de l’alineació el 2017 per voluntat expressa de l’ajuntament barceloní, que va al·legar un excés d’activitats en el districte. En aquell moment, però, el consistori ja va dir que no tancava la porta a parlar-ne el futur i, gràcies a la insistència del RACC s’ha recuperat un instrument promocional de primera magnitud.

El ral·li continua tenint un itinerari mixt, amb trams de terra divendres i asfalt dissabte i diumenge. Són 10 especials diferents i una segona especial urbana, a Salou, dissabte. Enn total es disputaran 18 trams cronometrats, amb 331km cronometrats.