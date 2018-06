Márquez i els Espargaró elogien el nou traçat de Montmeló

Els pilots de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda), Aleix Espargaró (Aprilia) i Pol Espargaró (KTM) s’han desfet en elogis cap al nou traçat del circuit de Montmeló, que acollirà el Gran Premi de Catalunya, el cap de setmana que ve. “S’ha fet un gran treball, té un dels reasfaltats millors que hem trobat, i això ajudarà igualarà la cursa ja que la pista té molta adherència” ha destacat Márquez, durant la presentació del Gran Premi, que ha tingut lloc aquest matí.

Els canvis en el traçat barceloní eren una de les exigències dels pilots després de l’accident mortal de Lluís Salom fa dos anys. En els entrenaments del mes passat ja van poder provar el nou asfalt i la modificació del disseny i tots van acabar encantats. “L’any passat, ja vam guanyar moltíssim en seguretat amb la xicana, però els pilots no vam gaudir gens, perquè era molt lletja. Aquest any, tornem al traçat històric, amb les dues corbes a la dreta, que són les més ràpides del circuit, i amb més seguretat. Serà un plaer tornar a gaudir d’aquesta pista el pròxim cap de setmana”, ha afirmat Aleix Espargaró.

Pol Espargaró coincidia amb el seu germà en el “treball increïble” que s’ha fet al circuit de Barcelona-Catalunya: “Hem recuperat una part important del circuit, que era l’últim sector. Han hagut de moure les grades més enrere per engrandir l’escapatòria i, a sobre, l’asfalt és nou i no hi ha sotracs. Estem davant un dels circuits més segurs del campionat”.

Tot i les moltes mesures de seguretat, el motociclisme sempre és un esport de risc, com es va demostrar diumenge passat amb l’accident mortal a Montmeló del jove Andreas Pérez, un noi de 14 anys que participava en el Mundial júnior de Moto3 i que serà homenatjat, el pròxim cap de setmana, durant la disputa del Gran Premi. Al respecte, Marc Márquez ha demanat “una mica de respecte durant aquests primers dies” per a “un xaval, un company, que ha perdut la vida” abans de començar un debat sobre el risc que nois tan joves s’iniciïn en el món del motociclisme. “Perill sempre n’hi ha, però també n’hi ha al carrer. Quan passen aquestes coses, jo em sento més segur dins que fora del circuit”, ha manifestat el pilot de Cervera.

Márquez i els Espargaró han coincidit a convidar el nou ministre de Cultura i Esport, Máxim Huerta, a veure el Gran Premi de Catalunya després que hagi confessat que l’esport que més l’avorreix és el motociclisme.