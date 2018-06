Márquez: “A Honda em van consultar sobre Lorenzo”

El català Marc Márquez, quatre vegades campió del món de MotoGP i actual líder de la categoria, ha revelat avui dimecres que l’equip Repsol Honda li va consultar sobre la conveniència de contractar Jorge Lorenzo per a la temporada que ve. “Sempre m’he sentit respectat per Honda. Em van preguntar si per a mi seria un problema que vingués Lorenzo, i els vaig dir que no n’hi havia cap, que jo no impediré que vingui algú al meu equip”, ha explicat aquest matí, durant la presentació del Gran Premi de Catalunya, que es disputarà al circuit de Montmeló entre el 15 i el 17 de juny.

“Després de renovar ja vaig dir que volia un pilot fort com a company, però potser no tant, no?”, ha ironitzat el pilot de Cervera. a Márquez. L’arribada de Lorenzo al seu equip serà “un nou repte i una nova motivació”. Márquez ha recordat que l’encara pilot de Ducati ha estat cinc vegades campió mundial (dos en 250 c.c. i tres en MotoGP). “Arriba un campió del món, i això és bo, perquè ajudarà a augmentar la competència sana i també el nivell de l’equip”.