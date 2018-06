Márquez i nou més

Márquez té un coixí de 23 punts com a líder malgrat dos zeros

Marc Márquez (Honda) arribava fa un any al Circuit de Barcelona-Catalunya quart en el mundial amb 68 punts, tres posicions i 27 punts menys que el que reflecteix la seva classificació d’aquest any en el mateix punt de la temporada (sis curses disputades). I tot malgrat els zeros en les curses de l’Argentina (sanció) i Itàlia (caiguda), sense els quals el seu avantatge com a líder del campionat seria força més ampli que els 23 punts que el separen de Valentino Rossi (Yamaha), que és segon.

Una situació, doncs, que no té res a veure amb la d’un any enrere, quan el dominador inicial del campionat va ser un Maverick Viñales (Yamaha) actualment en hores baixes malgrat la tercera posició que ocupa en el campionat. Parlant des del terreny de les sensacions, sembla que el pilot de Cervera té el campionat ben controlat i que difícilment pot tenir una davallada com la que el seu rival empordanès va tenir justament a partir de la prova catalana de l’any passat. A part d’ampliar el seu avantatge, si algun repte pot tenir Márquez en la cursa de casa és el d’aconseguir-hi la seva segona victòria en la categoria reina. Márquez ha guanyat en tots els circuits des del seu debut a Moto GP, en nou dels quals només una vegada. I el de Catalunya n’és un. La seva única victòria a Montmeló –on, comptant totes les categories, només ha guanyat dos cops en deu participacions– es remunta al 2014. Potser s’explica pel domini de Yamaha a Montmeló des de l’estrena de Moto GP (2002), amb victòria per a aquesta escuderia en nou de setze grans premis. Les possibilitats de la rival d’Honda depenen, sobretot, de Valentino Rossi. No només perquè té Montmeló entre els seus circuits favorits, sinó també pels problemes de Viñales, que, segons els últims rumors, estaria buscant un nou cap de mecànics en substitució de Ramon Forcada, amb qui no té bona relació.

El podi, però, és més obert que mai. En les sis primeres curses, fins a deu pilots diferents han aconseguit acabar entre els tres primers classificats. L’últim a afegir-se a la llista va ser el mallorquí Jorge Lorenzo, que en el Gran Premi d’Itàlia va aconseguir la seva primera victòria com a pilot de Ducati.

Fa només unes setmanes, els pilots ja van poder rodar a Montmeló i provar-hi el nou asfalt, així com també les variacions del traçat en la seva part final.