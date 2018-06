Va per tu, Andreas

El record d’Andreas Pérez, el pilot molletà de 14 anys mort dilluns de resultes d’un accident al Circuit de Barcelona-Catalunya, diumenge passat, va planar sobre la presentació celebrada ahir a Barcelona del GP de Catalunya, que viurà els primers cops de gas demà amb els entrenaments lliures de les tres categories. Els presents en l’acte a l’hotel Miramar de Montjuïc van fer un minut solemne de silenci en record del jove pilot caigut, que va culminar amb un esclat espontani d’aplaudiments. El president del circuit vallesà, Vicenç Aguilera, va desitjar que el GP de Catalunya esdevingui una catarsi que permeti a tots plegats “recuperar l’energia i la força” per seguir endavant. En algun moment encara per concretar de la jornada de diumenge es durà a terme un altre minut de silenci al Circuit per honorar la memòria d’Andreas.

Entre els assistents hi havia una bona representació de pilots, com ara Marc i Àlex Márquez, Pol i Aleix Espargaró, Àlex Rins, Xavi Vierge i Albert Arenas. També hi era Salvador Cañellas, que el 1968, a Montjuïc, va ser el primer català a vèncer una cursa del mundial. Fa encara no un mes, Arenas –en Moto 3– i Marc Màrquez –Moto GP– van aconseguir la 266a i la 267a, respectivament.

A diferència de la presentació del GP de F-1, fa un mes i mig, ahir l’acte sí que es va poder fer amb la nova consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. Després de lamentar la mort d’Andreas, va apostar pel valor de les curses i del Circuit com a motor esportiu, industrial i econòmic.