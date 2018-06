Lorenzo aconsegueix la ‘pole’

Està en estat de gràcia i vol aprofitar-ho. Després d’haver guanyat la seva primera cursa amb Ducati en l’últim gran premi d’Itàlia, Jorge Lorenzo ha aconseguit avui la seva primera pole position amb la moto italiana. El mallorquí, que ha marcat un temps de 1:38.680, ha hagut de superar un Marc Márquez que venia de la Q1 i que ha estat a punt d’aconseguir la posició preferent. El de Cervera ha tallat gas en l’últim sector de la seva última volta, ja amb el temps acabat, per no tenir un ensurt amb Danilo Petrucci, que rodava davant seu, i s’ha hagut de conformar amb la segona posició, a 0,066 de Lorenzo. Andrea Dovizioso completarà la primera fila de la graella. Maverick Viñales sortirà en quarta posició, i el seu company Valentino Rossi, des de la setena. Tito Rabat sortirà novè, Dani Pedrosa 11è. Pel que fa a la resta de catalans, que no han disputat la Q1, Àlex Rins sortirà 15è, Aleix Espargaró, 16è i Pol Espargaró, 19è.