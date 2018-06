Márquez haurà de passar per la Q1 per primer cop aquesta temporada

Una caiguda en els últims minuts de la sessió han deixat Marc Márquez (Repsol Honda Team) fora de la Q2 de Moto GP. El campió del món, que va acabar la jornada d’ahir amb el 12è millor temps també per culpa d’una caiguda, ha anat per terra en el revolt 10 i no li ha servit el seu millor temps per classificar-se directament per a la Q1 amb els més ràpids. Andrea Dovizioso (Ducati Team) ha estat el responsable de deixar el català fora dels deu primers i ho ha fet marcant el temps més ràpid de la sessió, amb 1:38.923. Des del gran premi d’Itàlia de la temporada 2015 que Márquez no havia de passar per la Q1, i en aquella ocasió, no la va superar.

Jorge Lorenzo (Ducati Team) ha estat segon, tot i que no ha pogut superar el seu temps d’ahir, mentre que Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) ha estat tercer. El seu company Valentino Ross (Movistar Yamaha MotoGP)i ha acabat 7è, i Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) i Tito Rabat (Reale Avintia Racing) s’han classificat per a la Q1.

A més de Márquez, els catalans Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini), Pol Espargaró (Red Bull KTM Factory Racing) i Álex Rins (Team SUZUKI ECSTAR) també hauran de passar per la Q1.